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21 Ağustos 2018 06:06

Egzozuna ceza yazılınca sopayla aracını parçaladı

Adana’da trafik polisi ‘Kumandalı egzoz’ kullanan araç sürücüne ceza yazdı.

Egzozuna ceza yazılınca sopayla aracını parçaladı

21 Ağustos 2018 06:06

Ceza sonrasında araç sürücüsü eline aldığı sopayla sinirden aracını parçaladı.



Olay, Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilmeyen bir otomobilde ‘Kumandalı egzoz’ olduğunu tespit eden trafik polisleri aracı durdurdu. Daha sonra araç sahibine ceza yazdı. İsmi Emre olduğu öğrenilen araç sahibi ise kendi ceza yazıldığı için çılgına döndü.



‘Eline sopayı aldığı gibi aracını parçalamaya başladı’


Çılgına dönen araç sahibi Emre isimli şahıs, eline aldığı sopa ile aracına vurmaya başladı. Aracının camlarını kırdıktan sonra, hırsızını alamayan Emre bu seferde kaportaya vurmaya başladı. Bir süre sonra sakinleşen aracını bırakıp olay yerinden ayrıldı.



Sosyal medyada Adana Çevirme Radar grubunda paylaşılan görüntülerin ardından, aracını parçalayan sürücüye tepki yağdı.




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