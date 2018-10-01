Ekici: "Karaisalımıza AK Belediyeciliği getireceğiz"

AK Parti Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Ekici, “Saygın, dürüst, güvenilir, liyakat ve ehliyet sahibi olan toplum içinde sevilen ve takdir edilen, tevazu ehli, güçlü isimlerle seçimlere gireceğiz ve Allah'ın izniyle de Karaisalımıza AK Belediyeciliği getireceğiz” dedi.

Ekici, yaptığı açıklamada, ilçe teşkilatı, kadın kolları ve gençlik kollarıyla beraber göreve geldiği ilk günden itibaren gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya da devam etiklerini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefte, elimizden gelen gayret ve çabayı layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Her kesime kucak açmaya, çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmamaya, sen-ben farkı yaratmamaya birlik, dirlik içinde bir Karaisalı olmak için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerini en önemli seçim olarak gördüklerini kaydeden Ekici, “Burada çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Nefsimiz için değil güçlü ve gelişmiş bir Karaisalı için çalışacağız. Saygın, dürüst, güvenilir, liyakat ve ehliyet sahibi olan toplum içinde sevilen ve takdir edilen, tevazu ehli, güçlü isimlerle seçimlere gireceğiz ve Allah'ın izniyle de Karaisalımıza AK Belediyeciliği getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Partisi tarafından kim belediye başkanı adayı gösterilirse, adayını tüm teşkilatı ve aday adaylarıyla birlikte destekleyeceklerini vurgulayan Ekici, şunları kaydetti:

“Sinsi ve siyasi oyunlarıyla ülkemizi yıldırmaya çalışan,15 Temmuz'da yapamadıkları hain saldırıları şimdi de döviz kurları üzerinden yapmaya çalışanlara karşı dimdik duracağız. Onlara asla fırsat vermeyeceğiz. Karşımızdaki meselelerin büyüklüğüne değil, yüreğimizin büyüklüğüne, karşımızdaki düşmanların gücüne değil kendi gücümüze bakarak, 2023'e doğru kararlılıkla ilerleyeceğiz. Vatana ve millete hizmet edebilmek için ‘halka hizmet Hak'ka hizmettir' anlayışıyla hareket ederek, Allah'ın izniyle Mart 2019 seçimlerini açık ara kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmamasını diliyorum.”