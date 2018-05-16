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16 Mayıs 2018 22:33

Ekmek bıçağı ile önce kendine zarar verdi sonra nehre atlamak istedi

Adana’da yarı çıplak halde elindeki ekmek bıçağı ile vücudunun çeşitli yerlerine zarar veren şahıs Seyhan Nehri’nden atlayıp intihar etmek istedi.

Ekmek bıçağı ile önce kendine zarar verdi sonra nehre atlamak istedi

16 Mayıs 2018 22:33

Polis şahsı ikna ederek kurtardı.


Olay, Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı Yeni Köprü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Ahmet olduğu öğrenilen şahıs elindeki ekmek bıçağı ile kendine zarar vermeye başladı. Durumu gören vatandaşlar olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri elinde ekmek bıçağı bulunan şahısla konuşmaya başladı. Ancak yarı halde çıplak olan şahıs polisin kendisine yaklaştığını görünce bıçağı kendine doğrultup zarar vereceğini söyledi. Şahıs daha sonra köprü üzerinden korkulukların öbür tarafına geçerek nehre atlayacağını ifade etti. Yaklaşık 30 dakika süren ikna çalışması sonrasında korkuluklardan yol tarafına gelen şahıs elindeki bıçağı polise verdi. Üstü giydirilen şahıs daha sonra polis karakoluna götürüldü.


Öte yandan, şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak çizikleri olduğu öğrenildi.




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