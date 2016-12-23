Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 23:31

El yapımı patlayıcı hazırlayan 4 kişi tutuklandı

El yapımı patlayıcı hazırlayan 4 kişi tutuklandı

23 Aralık 2016 23:31

Adana’da korsan gösterilerin düzenlendiği mahallelerde ağaçlık alanda gizlenmiş 31 el yapımı patlayıcıyı hazırladığı öne sürülen 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 28 Kasım’da ele geçirilen 31 adet el yapımı patlayıcıyı hazırladığı iddia edilen 5 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler, adreslerini belirlediği zanlılar Yunus G., Ramazan Ş. ve Ahmet Y. ile 18 yaşından küçük B.G. ve S.Y’yi yakaladı.
Şüphelilerin farklı tarihlerde çok sayıda aracın kundaklanması, bir ilkokula ve yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı atılması olaylarına karıştıkları öne sürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılardan Yunus G., Ramazan Ş. ve B.G. tutuklanırken, Ahmet Y. ev hapsine, S.Y’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
15
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    15°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Salı
    Kuvvetli Yağmurlu
    14°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç