El yapımı patlayıcı hazırlayan 4 kişi tutuklandı

Adana’da korsan gösterilerin düzenlendiği mahallelerde ağaçlık alanda gizlenmiş 31 el yapımı patlayıcıyı hazırladığı öne sürülen 5 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde 28 Kasım’da ele geçirilen 31 adet el yapımı patlayıcıyı hazırladığı iddia edilen 5 kişinin kimliğini tespit etti. Ekipler, adreslerini belirlediği zanlılar Yunus G., Ramazan Ş. ve Ahmet Y. ile 18 yaşından küçük B.G. ve S.Y’yi yakaladı.

Şüphelilerin farklı tarihlerde çok sayıda aracın kundaklanması, bir ilkokula ve yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine el yapımı patlayıcı atılması olaylarına karıştıkları öne sürüldü. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan zanlılardan Yunus G., Ramazan Ş. ve B.G. tutuklanırken, Ahmet Y. ev hapsine, S.Y’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.