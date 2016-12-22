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22 Aralık 2016 13:54

Elektrik borcunu yapılandıran çiftçiye son gün uyarısı

Elektrik borcunu yapılandıran çiftçiye son gün uyarısı

22 Aralık 2016 13:54

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, TEDAŞ’a olan elektrik borcunu yapılandıran tarımsal sulama aboneleri için 3. taksit ödeme süresinin 31 Aralık 2016 tarihinde sona erdiğini belirterek, yapılandırmanın bozulmaması için borçlu üreticilere çağrıda bulundu.
Elektrik borcunu 6552 Sayılı Yasa kapsamında yapılandırmış olan tarımsal sulama abonesi çiftçileri 3. taksit ödemesi için uyaran Doğan, “Henüz taksit ödemesi yapmayan abonelerin 31 Aralık 2016 tarihine kadar ödeme yapmamaları halinde yapılandırmalarının bozularak, yapılandırmaya tabi tutulan borçlarının gecikme cezaları da eklenerek ilk haline dönecektir. Yasa kapsamında taksitlendirilmiş elektrik borcu bulunan tarımsal sulama abonesi çiftçilerin hak kaybına uğramamaları ve mağduriyet yaşamamaları için son ödeme tarihine dikkat etmeleri önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.
Ruhsatlı kuyulardan su kullanım bedeli tarifesi değişti
Oda Başkanı Mehmet Akın Doğan, sulama birliklerince işletilen tesislerde uygulanacak su kullanım hizmet bedeli tarifelerinde de 2017 yılı itibarı ile değişiklik yapıldığını, konuyla ilgili Bakanlar Kurulu kararının 30 Ekim 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade etti. 2016 yılında, çiftçilerin kendi ruhsatlı yer altı suyu kuyularıyla suladıkları sahalara tüm gruplarda dekar başına 2 TL bedel uygulandığını anımsatan Doğan, tarifeye ilişkin yeni kararda bu hususun, “Sulama alanı içerisinde, çiftçilerin kendi yer altı suyu kuyularıyla suladıkları sahalara, tüm gruplarda dekar başına 5 TL bedel uygulanır” şeklinde değiştirildiğini kaydetti.



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