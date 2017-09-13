Diğer
Kategoriler
13 Eylül 2017 04:01

Elektrik hattındaki patlamalar korkuya neden oldu

Adana’da, kanalizasyondan geçen orta gerilim hattında patlamalar meydana gelirken, bölgenin elektriği kesildi.

Elektrik hattındaki patlamalar korkuya neden oldu

13 Eylül 2017 04:01


Alınan bilgiye göre, patlama Çukurova İlçesi Toros Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle kanalizasyonun logar kapağı havaya fırlarken, o sırada çevrede hiçbir vatandaşın olmaması olası bir can kaybını önledi. Doğal gaz patlaması ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler patlamanın elektrik kablosundan kaynaklandığını belirledi. Patlama sebebiyle Devlet Bahçeli Bulvarı, Turgut Özel Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı, Toros Mahallesi, Güzelyalı Mahallesi ve Yurt Mahallesinde elektrik kesildi.


Öte yandan, patlamanın sesiyle mahalle sakinleri balkonlara çıkıp meraklı olay yerini izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç