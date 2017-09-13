Elektrik hattındaki patlamalar korkuya neden oldu

Alınan bilgiye göre, patlama Çukurova İlçesi Toros Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle kanalizasyonun logar kapağı havaya fırlarken, o sırada çevrede hiçbir vatandaşın olmaması olası bir can kaybını önledi. Doğal gaz patlaması ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler patlamanın elektrik kablosundan kaynaklandığını belirledi. Patlama sebebiyle Devlet Bahçeli Bulvarı, Turgut Özel Bulvarı, Süleyman Demirel Bulvarı, Toros Mahallesi, Güzelyalı Mahallesi ve Yurt Mahallesinde elektrik kesildi.

Öte yandan, patlamanın sesiyle mahalle sakinleri balkonlara çıkıp meraklı olay yerini izledi.