Elektrikli bisiklette ölümüne yolculuk

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen anne ve babanın elektrikli bisiklete 3 çocuğunu bindirip trafiğe çıkması görenleri hayrete düşürdü

Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’ndeki bir sokaktan D-400 karayoluna çıkan elektrik bisiklet sürücüsü 4 kişiyi taşımasıyla dikkat çekti. Suriye’de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen babanın eşini ve 3 çocuğunu yanına alarak elektrikli bisikletle en yoğun karayoluna çıkması diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Babanın ne kendine ne eşine ne de çocuklarına kask takmadığı görüldü. Baba çocuğunun birini ön tarafında ayakta tutarken, kız çocuğunun anne ve babası arasında sıkıştığı görüldü. Anne ise bebeğini kucağına alıp yolculuk yaptığı görülürken çocukların korku içinde oldukları dikkat çekti. Çocukları her an düşme tehlikesi yaşamasına rağmen baba, aldırmadan yoluna devam etti.