Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 10:30

Elektrikli bisiklette ölümüne yolculuk

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen anne ve babanın elektrikli bisiklete 3 çocuğunu bindirip trafiğe çıkması görenleri hayrete düşürdüYüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’ndeki bir sokaktan D-400 karayoluna çıkan elektrik bisiklet sürücüsü 4 kişiyi taşımasıyla dikkat çekti.

Elektrikli bisiklette ölümüne yolculuk

09 Temmuz 2018 10:30

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen anne ve babanın elektrikli bisiklete 3 çocuğunu bindirip trafiğe çıkması görenleri hayrete düşürdü


Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi’ndeki bir sokaktan D-400 karayoluna çıkan elektrik bisiklet sürücüsü 4 kişiyi taşımasıyla dikkat çekti. Suriye’de yaklaşık 8 yıldır süren iç savaştan kaçarak Adana’ya gelen babanın eşini ve 3 çocuğunu yanına alarak elektrikli bisikletle en yoğun karayoluna çıkması diğer sürücüleri hayrete düşürdü. Babanın ne kendine ne eşine ne de çocuklarına kask takmadığı görüldü. Baba çocuğunun birini ön tarafında ayakta tutarken, kız çocuğunun anne ve babası arasında sıkıştığı görüldü. Anne ise bebeğini kucağına alıp yolculuk yaptığı görülürken çocukların korku içinde oldukları dikkat çekti. Çocukları her an düşme tehlikesi yaşamasına rağmen baba, aldırmadan yoluna devam etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç