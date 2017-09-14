Elektronik atıklar da toplanıyor

Şehrin çeşitli noktalarına yerleştirilen kutulara, ömrünü doldurmuş elektronik atıklar atılabilecek. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamayla, kullanım ömrünü tamamlamış olan elektrikli ve elektronik atıkların çevreye zararlarını ortadan kaldırılması, ayrıştırılarak, yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Çukurova Belediyesi, çevreye zarar veren ama aynı zamanda ülke ekonomisi için değer taşıyan atık elektrikli ve elektronik eşyaların ekonomiye kazandırılması için geri dönüşüm seferberliği başlattı. Çukurova Belediyesi, görüntü kirliliği oluşturan ve doğada uzun süre kaybolmayan elektronik aletlerin uygun yöntemlerle geri kazanımı yapılmasını hedefliyor. Evlerde ve iş yerlerinde kullanılan faks, telefon, CD çalar, monitör, bilgisayar, TV, floresan lambalar, çamaşır makineleri, elektrikli süpürgeler, fırın, buzdolabı, klima gibi aletlerin toplandığı proje ile daha temiz, daha sağlıklı ve daha yeşil bir Çukurova için ekipler çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Küçük elektrikli mutfak aletleri, telefonlar, şarj cihazları, elektrikli çocuk oyuncakları, yazıcı, bilgisayar ise vatandaşlar tarafından, 2 toplama noktasına konulan dış mekan kutularına bırakılabilecek. Dış mekan kutuları, Kenan Evren Bulvarı üzerindeki Emekli Dinlenme Evi yanı ile Güzelyalı Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nin yanına yerleştirildi. Vatandaşlar, kullanılmayan küçük elektronik aletlerini bu kutulara atabilecek. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, pişirme cihazları, elektrikli süpürge ve halı yıkama cihazları gibi büyük atıklar için belediye ekipleri çağrılabilecek. Atık ve kullanılmaz durumda olan beyaz eşyalar, televizyon, bilgisayar, küçük ev aletleri, oyuncak, tıbbı cihazlar ve bunun gibi atık elektrik ve elektronik eşyaların toplanacağı uygulama ile belli aralıklarla konteynırdan alınacak atıklar, geri dönüşüm tesisinde depolanıp, oradan da bertaraf edilmek ya da geri kazanılmak üzere yetkili kurumlara ulaştırılacak.

Kamuoyunda elektronik atıkların çöp olmadığı konusundaki bilinci arttırmaya yönelik başlattıkları çalışmayı çok önemsediğini belirten Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, elektronik atıkların, toplam genel atıklar içinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi. Çetin, “Elektronik atık çöp değildir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı hareket edeceğini ve başlattığımız çalışmanın başarılı olacağına inanıyorum. Çukurova Belediyemiz yaptığı çalışmalarla, doğa dostu belediye olma yönünde emin adımlarla ilerliyor. Geleceğin çevreyi korumakla mümkün olacağı inancıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.