Elektroşokla gasp

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi Eminağa Caddesindeki 118 numaralı boş evde meydana geldi. İddiaya göre, Raşit Ş., askerden izne gelen Yusuf Y. ve Yakup A. ile birlikte uyuşturucu parası için Suriye’deki iç savaştan kaçarak Adana’ya yerleşen ve geçimini hamallık yaparak sağlayan Raid Karkuki’nin parasını gasp etmek amacıyla plan yaptı.

Genç adamı eşya taşınacak yalanıyla boş bir apartmana getiren gaspçılardan Yusuf Y, cebinden çıkardığı elektroşok cihazını çalıştırarak “Cebindeki parayı ver. Yoksa sana elektrik veririm” diyerek tehdit etti.

Korkan Suriyeli genç, cebinde bulunan 239 lirayı gaspçılara verdi. Parayı alan gaspçılar kaçarken Raid Karkuki, polise giderek şikayette bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 3 zanlıyı yağma yaptığı bölgede yakalandı. Eşya taşıttırma bahanesiyle Suriyeli genci çağırdığını söyleyen Raşit Ş’nin, “Yusuf, boş binaya geldiğimizde cebinden çıkardığı elektroşok cihazını Karkuki’ye doğrultarak ‘paranı ver’ dedi. Sonra cüzdan içinden aldığı paranın yarısını bana verdi” diye ifade verdiği öğrenildi.

Şüphelilerden Raşit Ş. ve Yusuf Y. tutuklanırken Yakup A. ev hapsi cezasına çarptırıldı.