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14 Ağustos 2018 09:07

Emanet judogiyle maça çıkıp önce Türkiye ardından Balkan şampiyonu oldular

Türkiye Şampiyonluğu’nun ardından Yunanistan’da düzenlenen Minikler Balkan Judo Şampiyonası’na arkadaşlarından emanet aldıkları judo kıyafeti ‘judogi’ ile katılan 12 yaşındaki Emine İkra Candan ve 11 yaşındaki Sudenaz Buruk, altın madalya kazandı.

Emanet judogiyle maça çıkıp önce Türkiye ardından Balkan şampiyonu oldular

14 Ağustos 2018 09:07

Şampiyon olan kızların hala kendilerine ait judogileri yok.


Selanik’te 28-29 Temmuz tarihlerinde yapılan Minikler Balkan Judo Şampiyonası’na katılan sporcular Emine İkra ve Sudenaz, yaklaşık 700 TL’yi bulan "judogi" adı verilen kıyafetleri olmayınca arkadaşlarından emanet aldıkları kıyafetlerle müsabakalara katıldı. Rakiplerini geride bırakan Emine İkra Candan 36 kiloda, Sudenaz Buruk da 32 kiloda altın madalya kazanarak şampiyon oldular.



“Şampiyonaya arkadaşımın judogilini alıp gittim”


11 yaşındaki şampiyon Sude Naz Buyruk, İHA muhabirine yaptığı açıklamada 3 yıldır judo ile ilgilendiğini söyleyerek, “Bu sene içinde temmuz ayında Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Orada hedefime ulaşıp birinci oldum. Daha sonra ise Selanik’te Minikler Balkan Şampiyonası düzenlendi, oraya gittik. Oraya arkadaşımın judogilini alıp gitmiştim. Çünkü judogilim yoktu. Orada da hedefime ulaşıp Balkan Şampiyonu oldum” dedi.



“Bir judo kıyafetim olsun çok isterim”


Şimdiki hedefinin Avrupa şampiyonu olmak olduğunu kaydeden Buyruk, “Bunun için kulüplerimizin bizlere destek olması lazım. Onlar bizlere destek olursa umarım Avrupa şampiyonu da olurum. Şu an üzerimdeki kıyafet var ama bu da bana olmuyor çok küçük geliyor. Judo kıyafetleri pahalı olduğu için alamıyoruz. Bir judo kıyafetim olsun çok isterim” diye konuştu.



“Şampiyonada bayrağımızı dalgalandırdık, judo kıyafetini hakettiğimizi düşünüyoruz”


12 yaşındaki şampiyon Emine İkra Candan da, Balkan Şampiyonası için çok çalıştıklarını, hedeflerine ulaştıklarını fakat hala judogileri olmadığını belirterek, “Maçlara giderken maddi durumdan dolayı judogiler pahalı olduğu için arkadaşlarımızın judogileri ile gitmek zorunda kaldık. Orada Türkiye’yi temsil ettik. Bayrağımızı dalgalandırdık. Bundan dolayı bir judo kıyafetini hakettiğimizi düşünüyoruz. Bu şartlar altında bunları başardık. Bundan dolayı judogili hakettiğimizi düşünüyorum. Daha çok destek olunursa daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum ve bize destek olunmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.




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