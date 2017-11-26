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26 Kasım 2017 13:33

Emekli polisin cenazesi vasiyeti üzerine polis eskortuyla götürüldü

ADANA (İHA) – Adana’da 1976 yılında emekli olan, o dönemde saç telinden ilk kez cinayet çözen emekli polis Kemal Seçmen, hayatını kaybedince vasiyeti üzerine cenazesi polis eskortuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli polisin cenazesi vasiyeti üzerine polis eskortuyla götürüldü

26 Kasım 2017 13:33


Adana’da 1950 yılında başladığı polislik mesleğinde kriminal bölümünde 1976 yılına kadar hizmet eden 85 yaşındaki Kemal Seçmen, bugün evinde hayatını kaybetti. Çalıştığı dönemde sayısız başarılara imza atan ve o dönemin şartlarına göre saç telinden cinayeti çözen polis olarak gündeme gelen Seçmen, birçok kez de bakanlık tarafından ödüle layık görüldü. Çok sevdiği meslek hayatına 1976 yılında emekli olarak veda eden ve emniyet içerisinde “Judocu Kemal” olarak bilinen Seçmen, emekli olduktan sonra da mesleğinden hiç kopmadı. Polislik mesleğini çok sevdiği için bütün Polis Haftası etkinliklerine katıldı. Ancak son yıllarda çok yaşlandığı için etkinliklere katılamaz hale geldi. Seçmen, ölmeden önce de çocuklarını vasiyetini yazdırarak, “Ben ölünce cenazemi polis eskortu eşliğinde mezara götürün” dedi. Seçmen bugün sabah hayatını kaybetti. 4 erkek çocuk babası olan Seçmen’in büyük oğlu Oktay Seçmen babası hayatını kaybedince bu talebini Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız’a iletti. Yıldız ise talebi emniyet teşkilatına yıllarca hizmet eden şerefli bir polis memuru olduğu için olumlu karşıladı. Şehir Hastanesi morgundaki cenaze polis eskortu eşliğinde alınarak Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada bir süre bekletilen cenaze daha sonra yine polis eskortu eşliğinde toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı’na götürüldü.


Kemal Seçmen’in oğlu Oktay Seçmen babasının polislik mesleğini çok sevdiğini, mesleğine aşık olduğunu ifade ederek, “Babam polislik kimliğini bir an olsun yanından ayırmazdı. O 1976 yılında emekli oldu ancak meslekten hiç kopmadı. Sayısız kez ödül aldı. Öldüğünde de cenazesinin polis eskortu eşliğinde götürülmesini istedi. Biz de bu vasiyetini yerine getirdik” dedi.




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