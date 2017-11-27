Adana Emniyet Müdürlüğü’nün, il genelindeki 15 ayrı yerde faaliyet gösteren birimlerinin tek bir çatı altında toplanması için dönemin Adana Emniyet Müdürü Salih Kesmez döneminde hazırlanan projeyle, 2009 yılında Seyhan Belediyesi’nden inşaat ruhsatı alındı. Bu kapsamda da Seyhan’a bağlı Döşeme Mahallesi’nde 37 bin 542 metrekarelik alanda Adana Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası inşaatı başladı.

54 metre azami yükseklik uyarısı

2011 yılında inşaat, 14 kat yüksekliğe ulaştığında, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Adana Havalimanı’na bin 793 metre uzaklıkta bulunan binanın, deniz seviyesine göre yüksekliğinin 80 metre olduğuna dikkat çekip, ‘mania planı’na göre azami yüksekliğin 54 metre olması uyarısı yaptı. Seyhan Belediyesi’nin, asansör üstü olan 56.30 kotunun ‘mania kriterleri’ne uygun olduğunu bildirmesi üzerine uyarılara rağmen inşaata devam edildi.

Belediye önce ruhsat verdi sonra inşaatı durdurdu

Ancak Seyhan Belediyesi, aynı binayı 2011 yılında uçuş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve ‘mania kriterleri’ne uygun olmadığı gerekçesiyle mühürledi ve konu da yargıya taşındı. 2015 yılında sonuçlanan davada mahkeme, binanın 9 ile 14 katları arasındaki yapılaşmanın yıkılması kararını verdi. Yıkım için de o günün fiyatlarına göre KDV hariç 3 milyon 135 bin liralık bir bedelle sözleşme imzalandı.

Ancak aradan bir yıl geçmesine rağmen, yıkıma başlanamazken, yaşanan belirsizlik de 2016 yılında Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ın göreve başlamasıyla aşıldı. Demirtaş’ın girişimleri sonucu inşaatın yapımını üstlenen firma, ‘dev çelik testereler’ kullanarak, binanın son 6 katının yıkımına başladı. Beton bloklar, her biri 15 ton ağırlığında olacak şekilde kesilip, yıkım tamamlandı. Böylece mevcut bina da tam 10 bin metrekarelik kapalı alanını kaybetti. 14 katlı olan bina 6 katının yıkılmasıyla 8 kata düştü.

İçişleri Bakanlığı kamu zararı davası açtı

Tüm bunlar yaşanırken, yıkımdan doğan 3.1 milyon liralık ‘kamu zararı’ için de İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü adına konuyu yargıya taşıdı. Adana 3. İdare Mahkemesi, Seyhan Belediyesi’nin mania kriterlerini dikkate almadan ruhsatlandırma yaptığı, ayrıca mühürlendikten sonra DHMİ’nin yüklenici firmayı uyarmasına rağmen, binanın yine belediyenin bildirimi üzerine inşaata devam edildiğine dikkat çekti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, belediyenin ‘hizmet kusuru’ bulunduğuna işaret eden mahkeme, ortaya çıkan kamu zararının ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte Seyhan Belediyesi’nce ödenmesine hükmetti. Belediye karara itiraz edince de dosya Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildi.

Belediye: "Kusurumuz yok"

Kamu zararının, belediyenin verdiği ruhsat işleminden kaynaklanmadığını kaydeden Seyhan Belediyesi, yıkıma gerekçe gösterilen mania kriterlerine aykırılığın da DHMİ tarafından 2010 yılında yapılan uyarı sonrasında öğrenildiği ve inşaatın durdurulduğunu, aynı yazının Adana Valiliği’ne de gönderildiğini belirtti. Türk Sivil Havacılık Yasası’na göre Adana Valiliği’nin de inşaatı durdurma yetkisine sahip olduğunu hatırlatan belediye, mania kriterlerinin 1/5000 ölçekli plana dahi işlenmemişken, 1/1000 ölçekli plana işlenmiş olmasının kendilerinden beklenemeyeceğini, ruhsat işlemi nedeniyle oluşan ve kendilerine atfedilebilir bir kusur bulunmadığını öne sürdü.