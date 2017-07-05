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05 Temmuz 2017 21:51

Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara pamuk şekeri yapıp dağıttı

ADANA (İHA) – Adana Emniyet Müdürlüğünün ‘Sokak Sineması’ projesi kapsamında sokağa kurulan platformda mahalle sakinleri film izledi.

Emniyet Müdürü Osman Ak, çocuklara pamuk şekeri yapıp dağıttı

05 Temmuz 2017 21:51

Emniyet Müdürü Osman Ak proje kapsamında çocuklara kendi yaptığı pamuk şekeri dağıttı.


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ‘Sokak Sineması’ projesi kapsamında, Yeşilyurt Mahallesi’ndeki parkta sokak sineması oluşturuldu. Sinemayı izlemeye mahalle sakinlerinin yanı sıra, Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği’nde bulunan engelli çocuklar katıldı. ‘Kız Kardeşim Mommo’ isimli sinema filmini mahalle sakinleri ve çocuklar Emniyet Müdürü Osman Ak ile birlikte izledi.


Polis üniforması giyen 23 yaşındaki spastik engelli Süha Yeşiltaş, Emniyet Müdürü Osman Ak’ı gördüğü an ‘Osman Abi seni çok seviyorum’ diyerek sarıldı. Emniyet Müdürü Ak’da, spastik engelli Yeşiltaş’a sarılarak hatıra fotoğrafı çektirirken, bir başka çocuğa ise filmi izledikleri sırada kelepçe hediye etti.


Filmin arasında, Emniyet Müdürü Ak, park yanına getirilen pamuk şeker arabasında, çocuklara kendi elleriyle yaptığı pamuk şekerleri dağıttı.




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