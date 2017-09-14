Emniyet müdürü uygulamaları denetleyip vatandaşla sohbet etti

Yıldız, beraberindeki müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde uygulama noktasını denetledi. Yıldız, noktada görev alan polislerden bilgi aldı. Yıldız, daha sonra mahalledeki bir kahvehaneye giderek vatandaşlarla sohbet etti. Yıldız, vatandaşlara terör ve uyuşturucuyu bitirmeye kararlı olduklarını söyledi. Yıldız, şehrin güvenliği ve huzurunun birinci öncelikleri olduğunu, Adana’yı hep birlikte daha güvenli ve huzurlu bir kent haline getireceklerini ifade etti.