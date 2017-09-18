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18 Eylül 2017 16:25

Emniyet Müdürü Yıldız, okul denetimlerini inceledi

Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde okulların giriş ve çıkışlarının denetim altına alınması amacıyla “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” adı altında okul çevrelerinde emniyet tedbirleri alındı.

Emniyet Müdürü Yıldız, okul denetimlerini inceledi

18 Eylül 2017 16:25

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise denetimleri inceledi.


Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ile güven ortamının devam etmesi ve çocukların her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla 2017-2018 eğitim - öğretim döneminde okulların giriş ve çıkışlarının denetim altına alınması amacıyla “Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması” adı altında tedbirler alındı.


Alınan emniyet tedbirleri kapsamında ise okul servis araçları ve şoförlerinin, okul çevresinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahısların denetimi ile okul çevreleri yakınındaki yer alan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddaa ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi yerlerin denetimine başlandı.


Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise sabah saatlerinde Seyhan ilçesinde bulunan Fatih Terim Anadolu Lisesi’ne giderek okul çevresindeki görevli personeli denetleyip denetimler hakkında bilgi aldı.




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