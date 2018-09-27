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Emniyet Müdürü Yıldız'dan lösemili çocuklara moral

Adana Emniyet Müdürümüz Selami Yıldız, özel bir hastanede tedavileri süren, okula gidemeyen lösemi hastası çocukları ziyaret ederek moral verdi.


Yıldız beraberindeki Toplum Destekli Polislerle birlikte “Tut Elimden” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında lösemi hastası çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Lsemi hastası çocukların odalarına tek tek giden Yıldız, hastane yetkililerinden çocukların durumu hakkında detaylı bilgi aldıktan sonra yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Yıldız, oyuncak ve şapka hediye ederek acil şifa dileğinde bulundu.


Toplumla iç içe farklı projeleri olduğunu belirten Yıldız, “Bugün hastanede yatan hastalarımıza hem geçmiş olsun demek, hem de sorunlarını birebir görüşerek onlara destek olmak amacıyla ziyarette bulunduk. Polisin suç ve suçla mücadelesinden farklı olarak vatandaşlarımızın her daim yanlarındayız, Polis ve halkla ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlayacak bu tür sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek” dedi.

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