Komiser Kemal Belik, “Uyuşturucu satıcısı böyle sakal bırakır, faulleri uzun olur veya kafası keldir diye bir tanım yok. Hiçbir suçlunun profilinin tanımı yok” dedi.

3 gün sürecek eğitimler Akif Kansu Toplantı Salonu’nda başladı. 3 günde toplam 500 özel güvenlik görevlisinin katılacağı eğitimlerde özel güvenliklere olası terör saldırısında neler yapacakları, uyuşturucu kullanan ve satış yapan kişileri nasıl tespit edecekleri ve görev alanlarının güvenliklerini nasıl sağlayacakları anlatılacak.

Eğitimin ilk gününde konuşan Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli ekipler amiri Komiser Kemal Belik, özel güvenlik görevlilerine suçluların profilinin olmadığını ve her türlü kişiye karşı dikkat etmelere gerektiğini söyledi.

“Sakallı ve kafası kel diye bir uyuşturucu satıcısı profili yok”

Belik, şöyle konuştu: “Kişi öğrenci mi değil mi sizler bunları bizden daha iyi biliyorsunuz. Yüzlere aşinasınız. Öğrenci tiplerine aşinasınız. Yoksa hiçbir profilin uyuşturucu tanımı yoktur. Bir uyuşturucu kullanıcısının veya bir teröristin tanımı var mı? Yok. Herkesten çıkabiliyor. Uyuşturucu satıcısı böyle sakal bırakır, fauller uzun olur veya kafası keldir diye bir tanım yok. Bunlar sizlerin kendi yeteneklerinizle tespit edeceğiniz profillerdir.”

“Özel güvenlik de pamuk ipliğine bağlı”

Özel güvenlik görevlilerinin de kamu görevlisi statüsüyle çalıştığını ifade eden Kemal Belik, şöyle devam etti:

“Allah korusun eğer bir canlı bomba kapıdan girdi arama yapmadınız geçti. Hakikaten de tipi bozuk ise içeride bir eylem yapar ise can kaybı yaşanacak bir durum olur ise o anda oradan geçen görevliler onu aramadığı için sorumlu onlardır ve kamu görevlisi gibi yargılanır. Sizler de işinizin boyutunu bilmeniz gerekiyor. Polis pamuk ipliğine bağlı ama sizler de aynısınız. Sorgulanması kolaydır. Kamu görevlisi statüsüyle iş yapıyorsunuz çünkü.”

Komiser Kemal Belik, öğrenci olmadığı halde üniversiteye girmek isteyen kişilerin sorgulanması gerekiyorsa üst taramasının yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Eğitimler daha sonra diğer şubelerdeki görevli polislerin sunumları ile devam etti.