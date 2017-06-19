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19 Haziran 2017 01:08

En baba iftar

Adana’da, bir çorbacı babalar gününe özel ‘Babamın İftarı’ kampanyası başlattı.

En baba iftar

19 Haziran 2017 01:08

Kampanyada iftara gelen babalar, hesap ödemeyince şaşkınlık yaşadı.


Seyhan İlçesinde bulunan Büyüksaat Çorbacısı işletmecisi babaların, çocuklarıyla iftara gelen babalar, babalar günü nedeniyle hesap ödemedi. İftarda çocuklarıyla babalarını ağırlayan işletmeci Bekir Fevzi Yıldırı,” İnsanoğlunun dünyaya gelişine vesile olan iki değerli varlıktan birisi babalarımızdır. Babaların değeri ve emeği hayatımızda oldukça büyüktür. Sadece bir güne sığmayacak olan sevgiyi, saygıyı ve minneti paylaşmak adına tüm çocuklarımız babalarıyla aynı iftar sofrasında buluştuğu için mutluluk yaşıyor” ifadelerini kaydetti.


Öte yandan, iftarını açan babalar hesap ödemeye geldiklerinde, hesap alınmayınca şaşkınlık yaşadı. Kendilerine özel bir günde verilen bu iftar’da çok mutlu olduklarını dile getirdiler.




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