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04 Eylül 2018 11:31

En çok oy çıkan mahalleye Çanakkale turu

AK Parti Çukurova İlçe Teşkilatı, 24 Haziran 2018 seçimlerinde, ilçe bazında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a en fazla oy veren mahalleler arasında birinci olan Adana’nın merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nin kadınlarıyla gençlerini kahramanlık destanın yazıldığı Çanakkale’ye götürdü.

En çok oy çıkan mahalleye Çanakkale turu

04 Eylül 2018 11:31


Çanakkale’ye giden kadınlar ile gençler köy meydanından önceki akşam uğurlandı. Uğurlama merasimine AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin, İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Türkibiş, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Taha Sağlam, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.


AK Parti Adana İl Başkan Fikret Yeni, yurdun her karış toprağının çok değerli olduğunu belirterek, “Bu cennet vatanımızın her karış toprağı bizim için çok kıymetli. Ama Çanakkale’nin ayrı bir önemi var. Oraları gezdiğinizde, bu kutsal vatanın ne şartlarda kazanıldığını, atalarımızın yedi düvele karşı nasıl direndiğini, bizlere bu cennet vatanı ne şartlarda bıraktığını yerinde göreceksiniz. Rabbim yolunuzu açık etsin” dedi.


AK Parti Çukurova İlçe Başkanı Şahin Çetin de, gezi boyunca her türlü, yeme, içme ve barınma gibi ihtiyaçların planlandığını belirterek, “Siz sözünüzü tuttunuz, sandıkta birinci yaptınız. Şimdi biz sözümüzü tutuyoruz. Güle güle gidip gelin. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.


Uğurlamada kadınlar, kahramanlık destanın yazıldığı mekanları gezip görecekleri için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Ayrıca, böyle bir imkanı sağladıkları için de AK Parti il ve ilçe başkanı ile parti yöneticilerine teşekkür ettiler.




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