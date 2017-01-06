En güzel “Bayrak Şiiri” okuma yarışması

Adana’da öğrencilere bayrak ve vatan sevgisini aşılamak amacıyla organize edilen "Bayrak Şiiri Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere toplam 160 bin lira para ödülü dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün girişimiyle, Şair Arif Nihat Asya’nın 1940 yılında Adana’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü olan 5 Ocak törenlerinde okunması için yazdığı "Bayrak" şiirinin yeni neslin hafızasında yer etmesi amacıyla yarışma düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca organize edilen Bayrak Şiiri Güzel Okuma Yarışması Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün işbirliğinde il genelinde yapıldı.

Yarışmaya Adana’nın 15 ilçesinden yaklaşık 10 binin üzerinde öğrenci katıldı. Düzenlenen yarışmada ilkokullarda Zeynep Baysal (Kozan-Şaban Ata İlkokulu), ortaokullarda İrem Canalmaz (Seyhan-Tepebağ İmam Hatip Ortaokulu), liselerde Doğukan Ceren (Sarıçam-Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi) birinci oldu.



“Babam Türkiye aşığı bir insandı”

Yarışmanın ödül töreni Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan, Şair Arif Nihat Asya’nın kızı Fırat Asya, Adana’nın Arif Nihat Asya için çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Adana’dan ayrılırken ilk kez babasının ağladığını gördüğünü belirten Fırat Asya, şunları söyledi:

“Arif Nihat Asya hayatı boyunca Türkiye’nin her yerini gezdi. Ama onun aşkı Adana’ydı. Çünkü en güzel günlerini orada yaşadı. Adana’dan ayrıldıktan sonra da asla Adana’dan kopmadı. Babamın Adana’dan Malatya’ya tayini çıktığı zaman evde ki çiçeklerini bir büyük kamyon ve bir büyük minibüs ile başkalarına hediye etti. Adana’dan ağlayarak ayrıldı. Bu benim en büyük hatıralarımdan biridir. Çünkü ben babamın ağladığın hiç görmemiştim. Adana onun için bir semboldü. O Türkiye’ye aşıktı. Bayrağına aşıktı. Bütün eserlerinde görebilirsiniz. Onun hakkında başka ne diyebilirim bilmiyorum. Güzel çocuklar yarınlar sizin. Bizim başlattıklarımızı siz daha ileriye götüreceksiniz. Bu vatanı ve bayrağı sizlere emanet ediyoruz. Bunu hiç bir zaman unutmayınız.”



“Bayrak şiirinin şerefi bize yeter”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de, bu yarışmaların Adana’da bundan sonra da devam ettirilmesi arzusunda olduklarını belirterek, "İlköğretimden liseye olan dönemde her çocuğumuzda bir defaya mahsus olmak üzere genç simalara bayrak şiirini ve bayrak sevgisini daha iyi yerleştirmek için bundan daha iyi bir yer yoktur. Onun için bu program başarılı program olmuştur. Bu program sürekli devam eden bir program olmalıdır. Bunu başarmalıyız Adana olarak diyorum. Adana’nın 5 Ocak kurtuluşu kutlu olsun. Adana’da yazılan Bayrak şiirinin şerefi bize yeter diyorum” dedi.

Bayrak Şiiri Güzel Okuma Yarışması’nda ilkokul, ortaokul ve liselerde birinci gelen öğrencilere 10’ar bin lira, okullarına 5’er bin lira ödül verildi. Birinci gelen öğrencilerden Zeynep Baysal’da şair Arif Nihat Asya’nın Bayrak Şiiri’ni okudu. Ödül töreninde şair Arif Nihat Asya’nın kızı ve oğluna’da Hüseyin Sözlü tarafından plaket taktim edildi.

Törene, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, Şair Arif Nihat Asya’nın oğlu Murat Asya, çok sayıda öğrenci, veli ve öğretmen katıldı.