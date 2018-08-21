Diğer
Kategoriler
21 Ağustos 2018 10:25

En küçük acemi kasap

Adana’da Kurban Bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın ederken, 11 yaşındaki bir çocuğun da ayağını keserek yaralanması dikkat çekti.

En küçük acemi kasap

21 Ağustos 2018 10:25


Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.


Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazı acemi kasaplarda görüntü alınmasını istemedi. 11 yaşındaki Muhammet Olgun ise kurban kesimine yardım ederken bıçakla ayağını kesti. Hastaneye ağabeyinin kucağında giren çocuk daha sonra tekerlekli sandalyede çıktı. Çocuğun kestiği ayağını diğer ayağının üzerine atarak hastaneden çıkması dikkat çekti.



Kurban keserken kebap şişine bastı yaralandı


Mehmet Ergül isimli bir vatandaş ise kurban keserken üzerine bastığı kebap şişinin ayağına batması sonucu yaralanınca hastaneye geldi. Gülerek hastaneye giren Ergül, hastane çıkışında da kendisine acemi kasap yazılmamasını istedi. Kısa sürede yaklaşık 10 kişi çeşitli yerlerini keserek Yüreğir Devlet Hastanesine geldi. Bu saate kadar diğer hastanelerle birlikte yaklaşık 62 kişinin kurban keserken yaralandığı için hastanelere başvurduğu öğrenildi. Ancak diğer yıllara oranla bu yıl acemi kasaplarda azalma olduğu gözlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç