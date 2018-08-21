En küçük acemi kasap

Kurban Bayramının ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesilmesiyle birlikte acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirildi.

Kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar yaşadıklarını gülerek anlatırken bazı acemi kasaplarda görüntü alınmasını istemedi. 11 yaşındaki Muhammet Olgun ise kurban kesimine yardım ederken bıçakla ayağını kesti. Hastaneye ağabeyinin kucağında giren çocuk daha sonra tekerlekli sandalyede çıktı. Çocuğun kestiği ayağını diğer ayağının üzerine atarak hastaneden çıkması dikkat çekti.

Kurban keserken kebap şişine bastı yaralandı

Mehmet Ergül isimli bir vatandaş ise kurban keserken üzerine bastığı kebap şişinin ayağına batması sonucu yaralanınca hastaneye geldi. Gülerek hastaneye giren Ergül, hastane çıkışında da kendisine acemi kasap yazılmamasını istedi. Kısa sürede yaklaşık 10 kişi çeşitli yerlerini keserek Yüreğir Devlet Hastanesine geldi. Bu saate kadar diğer hastanelerle birlikte yaklaşık 62 kişinin kurban keserken yaralandığı için hastanelere başvurduğu öğrenildi. Ancak diğer yıllara oranla bu yıl acemi kasaplarda azalma olduğu gözlendi.