Engel atlama yarışmalarında TSYD Kupası da verilecek

Adana Atlıspor Kulübü'nde Kasım ayı içerisinde Atatürk, İnönü ve TSYD Adana Şubesi Engel Atlama Yarışmaları düzenlenecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şube Yönetim Kurulu üyelerini ağırlayan Adana Atlıspor Kulübü Başkanı Ali Cerit, Kasım ayında önemli ve anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Cerit, TSYD Adana Şubesiyle ileriki aylarda farklı organizasyonlarda da bir araya gelmek istediklerini belirtti. Kulübün çalışmalarını TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın ve yönetim kurulu üyelerine anlatan Cerit, Adana Atlıspor Kulübü'nün yüzlerce üyesiyle sportif alanda önemli işler gerçekleştirdiğini ifade etti.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın da nazik davetleri nedeniyle kulüp başkanı Ali Cerit ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.