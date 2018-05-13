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13 Mayıs 2018 11:28

“Engel Olma Destek Ol” projesi büyüyor

Adana’da hayata geçirilen “Engel Olma Destek Ol” projesinin üçüncüsü gerçekleşti.

“Engel Olma Destek Ol” projesi büyüyor

13 Mayıs 2018 11:28

30’u kadın 45 toplum gönüllüsünün, çok sayıda özel gereksinimi olan çocuk ve gençle birlikte, modacı Serdar Kozak kreasyonlarıyla podyuma çıktığı defileye bu yıl dünyaca ünlü isimler katıldı.


Gazeteci Murat Yıldırım’ın, Adana Artı Eğitim Gönüllüleri Derneği ile birlikte düzenlediği etkinlikte, 2017 Best Model Of The World 1’incisi Aslıhan Karalar, 2009 Best Model Of The World Türkiye 1’incisi ve Dünya 2’incisi Tuğçe Sarıkaya da podyuma çıktı.


Adana Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği 2. Başkanı Esin Parlak ve Ozan Sihay’ın sunuculuğunu yaptığı geceye katkıda bulunan çok sayıda isme plaket verildi.


Geceye destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, özel gereksinimi olan çocuk ve gençler yararına düzenlenen böyle bir etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.


Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer ise, böylesine anlamlı bir etkinliğe dahil olmaktan dolayı mutlu olduğunu, özel gereksinimi olan insanların ve ailelerin sorunlarına yönelik farkındalığın önemine değindi.


Gazeteci Murat Yıldırım da “Engel Olma Destek Ol” ismiyle düzenledikleri etkinliğin her yıl bir öncekinden çok daha iyi hale geldiğini ifade ederek, daha fazla insana ulaşmanın ve engellilerle ilgili sorunlara yönelik farkındalık oluşturma çabalarının sonuç verdiğini görmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.


Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği 2. Başkanı Esin Parlak ise, çıtanın her geçen yıl yükseldiğini, derneklerinin kuruluş amaçlarına yönelik önemli bir projeyi daha başarıyla hayata geçirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti.




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