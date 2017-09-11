Engelli annesini, Facebook arkadaşı engelli annesi dolandırdı

2012’de evlenen Merve ve Ertem İlhantekin çiftinin 2013’te doğan ilk çocukları Cengiz, kalbi delik dünyaya geldi. Ardından ikiz bebeklere hamile kalan Merve İlhantekin, 7 aylıkken sezaryenle özel bir hastanede dünyaya getirdiği kızlarına Funda ve İlayda adını verdi. Funda, doğumdan 5 ay sonra solunum yetmezliğinden hayatını kaybederken, İlayda ise doğumundan 6 ay sonra yutkunma yetisini kaybetti.

Hastaneye götürülen İlayda’ya, ’serebral palsili’ (beyin rahatsızlığı) ve ’epilepsi’ teşhisi kondu. Çift bir evlat acısı daha yaşamamak için seferber oldu. Oto kiralama işinde çalışan baba kızına çok vakit ayırınca çalıştığı yerden işten çıkartıldı. Çalışamayan baba ve eşi yatalak olan kızlarını evde uyguladıkları tedavi ile biraz olsun ayağa kaldırdı. Anne İlhantekin, kızını daha da iyileştirmek için çocuğuyla aynı hastalığa yakalanan anneler ile Facebook üzerinden iletişime geçti. Birçok anne ile görüşen İlhantekin onlardan deneyimlerini dinleyip, kendi deneyimlerini aktardı. Evde kızına pilates topu ve değişik aletlerle fizik tedavi yaptıran anne bir süre sonra kendi kızı gibi engelli olan bir anne ile yine Facebook’tan tanıştı. Anne ile günlerce engelli çocuklar üzerine sohbet etti. Dün de bir engelli annesi kadın, İlhantekin’e elinde bir marketten bin 250 lira hediye çeki olduğunu, bunu kendisine verebileceğini söyledi. İlhantekin önce çekinse de engelli annesi olduğu için kabul etti. Kadın, İlhantekin’e telefonuna gelen SMS’i ’evet’ yazarak yanıtlaması halinde hediye çekini alabileceğini söyledi. İlhantekin kadına güvenerek işlemi yapıp beklemeye başladı. Daha sonra kadın yine sosyal medyadan bu kez de kredi kartı olup olmadığını sordu olmadığını söyleyince komşularından kredi kartı almasını söyledi ancak genç kadın bu isteğini yerine getirmedi. Daha sonra İlhantekin’in eşi Ertem İlhantekin eve geldi. İlhantekin kocasına yaşadığı olayı anlatınca dolandırıldığını söyleyerek hemen GSM şirketinin müşteri hizmetlerini arayarak SMS işlemlerini iptal ettirdi. Ancak iptal ettirene kadar faturasına 400 lira ücret yansıdığı belirtildi.

Kendisini engelli annesi olarak tanıtan birisi tarafından dolandırıldığı için üzülen anne İlhantekin, "Gerçekten bir insanla konuşurken 10 kere düşünür oldum. Kimseye güvenemiyorum, arkadaşımıza ve komşumuza bakarken 10 kere düşünecek hale geldik. Ne oluyor bu hayata biriyle arkadaşlık yapıp güvenemeyecek miyiz. Ben şu an 400 lira ödemek zorundayım çünkü ’evet’ yazıp bir özel anneye güvendiğim için. 400 lira çok büyük bir para değil ama bizim için büyük para. Ben zaten çocuğumla bir şeylerin savaşını veriyorum, düşe kalka bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu tarz şeyler bizi gerçekten çok yıpratıyor" dedi.

Merve İlhantekin polise gidip şikayetçi olacağını da söyledi.