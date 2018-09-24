Engelli Ayşe'ye yaya köprüsü

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Çimeli köyünde yaşayan doğuştan tekerlekli sandalyeye mahkum olan 7 yaşındaki Ayşe Cavlan'ın okul yolundaki engeller aşıldı. Küçük Ayşe'nin ulaşımı için sulama kanalı üzerine köprü yapıldı.

Adana'da yaşayan Çimeli Benli İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Ayşe Cavlan, köyü ikiye bölen DSİ'ye ait sulama kanalının karşı kıyısında bulunan okuluna gitmekte güçlük çekiyordu. Ayşe'nin babası Hıdır Cavlan, yaşadıkları sorunu AK Parti Karataş İlçe Başkanı İbrahim Yüce'ye anlattı. Başkan Yüce de sorunu Sol Sahil Sulama Birlikleri Başkanı Şafak Çetin ile görüşerek, DSİ'ye ait sulama kanalı üzerine bir yaya köprüsü yapılmasını istedi.

Başkan Yüce'nin bu isteğini olumlu karşılayan Sol Sahil Sulama Birlikleri Başkanı Şafak Çetin, bir hafta gibi kısa bir sürede sulama kanalının üzerine bir köprü yaptırdı.

15 Temmuz Köprüsü adı verilen yaya köprüsünün sulama kanalı üzerine monte edilmesiyle birlikte, küçük Ayşe de babasıyla köprüyü ilk kullanan isim oldu. Mutluluğu gözünden okunan Küçük Ayşe, Başkan Yüce'ye teşekkür etti.

AK Parti Karataş İlçe Başkanı İbrahim Yüce de millete hizmet için göreve geldiklerini belirterek, "Ayşe'nin durumunu öğrenir öğrenmez, Sol Sulama Birlikleri Başkanı Sayın Şafak Çetin'e sorunu aktardım. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bir hafta gibi kısa bir sürede sulama kanalına şimdi tüm köy halkının rahatlıkla kullanabileceği bir köprü yaptırdılar. Küçük Ayşe ve diğer çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu.

Yüce, Ayşe'nin kullandığı tekerlekli sandalyenin de sağlıklı olmadığını belirterek, “Kendisine daha kullanışlı, daha sağlıklı bir tekerlekli sandalye temin etmek için girişimlerde bulunacağız. Böylelikle Ayşe birilerinin yardım ve desteğiyle değil, kendisi de istediği yere gidip gelebilecek” dedi.