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15 Mayıs 2018 09:14

Engelli çocuklar kek yapmayı öğrendi

Adana’da zihinsel engelli çocuklar, ‘Engelsiz Mutfak’ etkinliğinde profesyonel şeflerle bir araya gelerek, kek yaptı.

Engelli çocuklar kek yapmayı öğrendi

15 Mayıs 2018 09:14

Engelli çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken, şef Derviş Göçmen çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yemekleri çocuklara yaptırıyoruz ki evde kendileri de yapabilsinler” diye konuştu.


Adana Gizerler AVM’nin mutfak atölyesinde Adana Aşçılar Derneği’nin ve Sunar Mısır’ın katkılarıyla Engelliler Haftası kapsamında Engelsiz Mutfak isimli etkinlik gerçekleştirildi. Çok sayıda profesyonel şefin de katıldığı etkinlikte engelli çocuklar kek yaparak hem eğlendi hem öğrendi.


Çocuklarla birlikte kek yapan şef Metin Ertürk içlerindeki enerjiyi dışarı atacaklarını ve çok güzel yemekler yapacaklarını belirterek, “Engel tanımayan kardeşlerimizle birlikte 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda çok güzel bir etkinlik yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Etkinlikle ilgili olarak Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı şef Derviş Göçmen ise, “Bir farkındalık oluşturmak için burada çok güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Önce kek, sonra da soslu makarna yapacağız. Yemekleri çocuklara yaptırıyoruz ki evde kendileri de yapabilsinler” diye konuştu.


Etkinliğe katılan şeflerin de yardımlarıyla yumurta kırıp, un çırpan engelli çocuklar mutlu olduklarını ifade etti. Aileler ise çocuklarının hünerlerini görüntülemek için birbiriyle yarıştı.




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