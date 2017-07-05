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05 Temmuz 2017 11:09

Engelli falcıdan gazetecilere ‘terbiyenizi takının’ tepkisi

Adana’da ‘tarot’ ve ‘kahve falı’ bakıldığı iddiasıyla kafeteryalara düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1’i engelli 3 kadın adliyeye sevk edilirken, engelli kadın kendisine soru soran gazetecilere, “Sizin çocuklarınız, kardeşleriniz yok mu? Terbiyenizi takının” diye tepki gösterdi.

Engelli falcıdan gazetecilere ‘terbiyenizi takının’ tepkisi

05 Temmuz 2017 11:09


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine Seyhan’a bağlı Reşatbey ve Cemalpaşa mahalleleri ile Çukurova’ya bağlı Kurttepe Mahallesi’ndeki toplam 4 işletmede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda fal baktığı ileri sürülen 3 kadın ve 1 erkek şahıs ile 3 iş yeri sahibi toplam 7 kişi gözaltına alındı.


Fal baktığı belirlenen 3’ü kadın 4 kişi de emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından önce Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da adliyeye sevk edildi. Zanlılar arasında yer alan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen bir falcı kadın da kendisini görüntüleyen gazetecilere, “Terbiyenizi takının. Sizin çocuğunuz, kardeşiniz yok mu” diye tepki gösterdi.




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