Engelli gencin kavurucu sıcaktaki ekmek mücadelesi

Türkiye’yi etkisi altına alan Kuzey Afrika sıcak hava dalgası Adana’da nem ile birlikte etkisini daha yoğun şekilde hissettiriyor. Son 39 yılın sıcaklık rekorunun yaşandığı günlerde engelli bir genç ise sıcak havaya rağmen trafik ışıklarına gelerek burada buz dolu termos içinde soğuttuğu suları kırmızı ışıkta duran sürücülere satıyor. Ekmek parasını çıkarmanın mutluluğunu yaşayan engelli genç, aşırı sıcaklara rağmen kafasına taktığı şapka ile güneşin altında ter dökerken, sürücülere "soğut su" diye seslenip, tanesini 50 kuruşa sattığı şişeleri göstererek gün boyu satış yapmaya çalışıyor.