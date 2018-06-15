Engelli kızın çalınan cep telefonunu emniyet müdürü teslim etti

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız telefonu engelli kıza teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan’da merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Mustafa Sarı Alt Geçidi’nde meydana gelen olayda, cam kemik hastası Ayşe Camgöz (39), tekerlekli sandalyesi ile evinden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Köprü altına geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi, Camgöz’ün bacaklarının üstünde duran cep telefonunu alarak kaçtı. Cep telefonu çalınan Camgöz, zanlının arkasından bağırarak çığlık attı. Bu sırada kavşakta görevli trafik polisleri, Camgöz’ün sesini duyup yardıma koştu. Karşısında polisleri gören Camgöz ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Hırsızı yakalamak için civardaki 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Erkan Gaygısız (38) olduğunu tespit etti. Kent genelindeki tüm ekiplere fotoğrafı dağıtılan zanlı Adana Şehir Hastanesi civarında yakalandı. Zanlı sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken polis cam kızın çalınan cep telefonunu da buldu.

"Bayramda beni sevindirdiniz"

Çalınan cep telefonunu cam kıza Adana Emniyet Müdürü Selami Yılız makamında teslim etti. Ayşe Camgöz, bu sırada Yıldız’a "Özgürlüğümü almışlardı. Size ve beni yalnız bırakmayan Türk halkına çok teşekkür ederim. Sadece bana değil pek çok engelli arkadaşa bunlar yapılıyor, ben sadece sesleri oldum. Bayramda çok sevindim. Maddiden ziyade manevi açıdan çok önemliydi. Ben hiç evde duran bir insan değilim. Radyo programı yapıyorum. Ailemin tedirginlikleri başlamıştı bu olaydan sonra ve benim özgürlüğümü aldı. Yanımdan biri geçtiği zaman acabalarla artık karşılaşıyorum. Sizin sayenizde, manevi anlamı çok yüksek telefonuma kavuştum. Bütün ekibinize çok teşekkürler" dedi.

Yıldız ise "Sizin yaşadığınız travmaya çok üzülmüştük. En büyük mutluluk sizi tekrar sevindirmek. Arkadaşlarımız 200 kamera inceledi gerçekten titiz çalışma sonunda zanlıyı buldu. Sizin mutluluğunuz, benim mutluluğum oldu. Önemli olan o güven duygusunu kaybetmemek. Özgürlüğümü kaybettim korkusu bizi çok üzdü. Biz her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.

Ayşe Camgöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise 2,5 aydır polis memurlarının zanlıyı bulmak için çok yoğun çalıştığını belirterek, "Çalındığında farklı bir duygu hissetmiştim bulunduğunda çok farklı duygu hissettim. Benim özgürlüğümü elimden almışlardı. Ailem de tedirgin oluyordu. Emniyet çalıştı, zanlıyı buldu çok teşekkür ediyorum. Benim amacım telefon almak değil, maddi anlamda kimseden beklentim yok. Ben manevi olarak destek istemiştim onu da gördüm. Herkes benim sesim oldu. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.