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Engelli olduğunu iddia eden dilenci zabıtayı görünce yürüdü

Adana’da engelli olduğunu iddia ederek dilencilik yapan kadının zabıta aracına yürüyerek binmesi dikkat çekti.

Adana'da engelli olduğunu iddia ederek dilencilik yapan kadının zabıta aracına yürüyerek binmesi dikkat çekti.


Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde hasta ve engelli olduğunu iddia edip vatandaşların duygularını istismar eden 2 dilenci yakalandı. Zabıta ekipleri yerde yatan ve engelli olduğunu iddia eden kadına müdahale ettikten sonra kadının yürüyerek araca binmesi dikkat çekti. Dilenciler hakkında idari yaptırım uygulandı.

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