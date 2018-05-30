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30 Mayıs 2018 09:54

Engelliler 1 günlüğüne asker oldu

Adana’da yaşayan 62 engelli, üniformalarını giyip, yemin törenine katılarak 1 günlüğüne asker oldu.

Engelliler 1 günlüğüne asker oldu

30 Mayıs 2018 09:54



İl Jandarma Komutanlığının konuşlu bulunduğu Şehit Tuğgeneral Temel Cingöz Kışlasında 62 engellinin katılımıyla 1 günlük “Temsili Askerlik Uygulaması” gerçekleştirildi.


Temsili askerlik uygulaması kapsamında, engelli vatandaşlara askeri üniformalarının giydirilmesinin ardından eğitim verildi.


Eğitimin ardından öğle yemeği olarak karavana yiyen engelli vatandaşlar, il protokolü, jandarma personeli ve ailelerinin katıldığı törende yemin ederek künye levhalarını ve terhis belgelerini aldı.


Törene katılan yaklaşık 300 kadar misafire Adana İl Jandarma Komutanlığınca ikramlarda bulunulurken, tören, kokteyl ile sona erdi.




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