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11 Mayıs 2018 12:17

Engelliler askere kına ile uğurlandı

Adana’da yarın bir günlüğüne temsili olarak askerlik görevlerini yapacak zihinsel engellilere ‘asker kınası’ tertip edildi.

Engelliler askere kına ile uğurlandı

11 Mayıs 2018 12:17

Gönüllerince dans eden engelliler ve aileleri, kına yakılırken duygu dolu anlar yaşadı.


Adana’da özel bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelliler için asker kınası düzenlendi. Adana Askerlik Şubesi’nde bir gün süreyle temsili olarak askerlik yapacak olan engelliler, aileleri ile birlikte doyasıya eğlendi. Daha sonra ellerine kına yakılan engelliler ve aileleri duygu dolu anlar yaşadı.


Rehabilitasyon merkezi öğretmenlerinden Gülsüm Angın, engelli öğrencilerine bir günlüğüne de olsa askerliği tattırmak istediklerini belirterek, “Özel çocuklarımız askerlik şubesinde bir günlüğüne askerlik yapacaklar. Bugün dans ettiler, kendilerini askere hazır hissettiler ve aileleriyle birlikte çok mutlu oldular” diye konuştu.


Askere gidecek olan Oğuz Faruk Fide, “Duyguluyum, mutluyum” diyerek gözyaşları arasında “Vatan sağolsun” dedi. Oğuz Faruk Fide’nin annesi Aysel Fide ise “Ne söyleyebilirim ki şu an hem mutluyum, hem hüzünlüyüm. Vatan sağolsun” diyerek gözyaşlarına boğuldu.


Askere gidecek olan engellilerden Levent Çakır ise, “Sevinçliyim. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Her şey vatan için, vatan sağolsun” dedi.




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