Engelliler Günü’nde Adana’ya engelli lisesi müjdesi

sınıftan sonra rahat rahat okuyacakları bir engelliler lisesinin yapımına başlandığını, 2018-2019 döneminde eğitim öğretime gireceğini söyledi.

Atatürk Parkı’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Programa katılan Vali Demirtaş’ın yaptığı konuşma, işitme engellilere işaret diliyle anlatıldı. Vali Demirtaş, devletin son 15 yılda engellilere yönelik eğitimden sağlığa, istihdamdan bakım ücretlerine kadar çok ciddi katkıları olduğunu belirterek, "Engelli vatandaşlarımızın atılan adımlarla son yıllarda kendilerini çok daha rahat ve güvende hissettiklerini gözlemledik. Adana Valisi olarak tüm engelli kardeşlerimize, ailelerine 7 gün 24 saat evimizin ve makamımızın kapılarının açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm mülki ve yerel yöneticilerimiz ile kamu görevlilerimiz, engelli vatandaşlarımız yanlarına geldiği zaman onları lütfen bekletmesin. Onların problemlerini en hızlı şekilde çözüp evlerine bıraksınlar. Onlar bizim toplumda en fazla duyarlı olmamız gereken kişilerdir, elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Demirtaş, Adana’ya ilk defa engellilere yönelik lise binası yapılacağı müjdesini vererek, "Bundan sonra engelli kardeşlerimizin ortaokulu bitirdikten sonra liseyi de okuyacakları bir okulları olacak. İkinci döneme yetiştireceğimizi düşünüyorum. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya ise yaptığı konuşmada engelli derneklerin bir ve bir bütün halinde durması gerektiğini, böylece engellilerin sorunlarının daha iyi çözüleceğini söyledi. Eski AK Parti Milletvekili ve Beyaz Ay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva da yaptığı konuşmada son 20 yılda engellilerin birçok alanda ileriye taşındığını ifade etti.

Konuşmanın ardından engelli gençlerden oluşan folklor ekibi, halk oyunları gösterisi sundu.

Programa katılanların oluşturduğu kortej, Atatürk Caddesi’nden İstasyon Meydanı’na kadar yürüdü.

Etkinliğe AK Parti Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.