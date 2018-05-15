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15 Mayıs 2018 12:56

Engelliler zabıta oldu

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında üniforma giyen zihinsel ve bedensel engelli gençlerle mesai yapıp, moral aşıladı.

Engelliler zabıta oldu

15 Mayıs 2018 12:56

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar, engelli zabıtaları makamında ağırlayıp, çeşitli ikramlarda bulunarak, Başkan Hüseyin Sözlü’nün dezavantajlı bireylerin yaşama sevincini arttıran ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayan hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.


Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bayram Kadir Tüylü ile Engelsiz Yaşam Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut’un işbirliğinde zihinsel ve bedensel engelli gençler bir günlüğüne üniforma giyip zabıta oldu. Engelli zabıtalar, iş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarında temsili denetimler yaptı. Kent turunda esnafa kırmızı karanfiller hediye eden engelli zabıtalar, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar’ı makamında ziyaret etti.


Engelli zabıtaların ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirten Şaban Acar, Başkan Hüseyin Sözlü’nün dezavantajlı bireylerin yaşama sevincini arttıran ve hayata daha sıkı tutunmalarını sağlayan hizmetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.


Engelsiz Yaşam Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut ise Başkan Hüseyin Sözlü’nün destekleriyle engelli bireylerin ve ailelerinin yurt gezileri yaptığını, tatil imkanı bulduğunu, müzikli etkinliklerde gönüllerince eğlendiğini dile getirip, Şaban Acar’ın şahsında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yöneticilerine teşekkür etti. Bulut, bir engelli gencin yaptığı tabloyu günün anısına Şaban Acar’a hediye etti.




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