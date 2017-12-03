Engellilerin uçuş keyfi

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel bir dizi etkinlik gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel düzenlenen etkinliklerin ilki 75. Yıl Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Birlikte Değerliyiz” konulu konferansta Yasemin Kutlu Varan bir seminer verirken konferansın ardından engelli çocukların bilmecelerle Türkçe anlatımı resim sergisi açıldı.

Konferans ve resim sergisinin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelli dernekleri ve üyeleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sürmeli Otel’de düzenlenen yemekte konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, en büyük engelin gönüllerde olduğunu, sevginin her engeli aşabilecek yegane kuvvet olduğunu ifade etti. Yemeğin ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, engelli çocukların dansına katıldı, birlikte eğlendiler.

Engelliler Günü’nün son programı ise Kabasakal Rüzgarlı Tepe’de gerçekleştirildi. Adana Havacılık Kulübü (AHAS) ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa organize ettiği yamaç paraşütü etkinliğinde engelli çocuklar eğitmenlerle birlikte ilk uçuş deneyimini gerçekleştirdiler. Çocukların uçuş esnasındaki heyecanına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de ortak oldu.