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21 Haziran 2018 09:11

Engellinin motosikletini çalıp "Aklım hala yapmadıklarımda" dedi

Adana’da biri engellinin olmak üzere iki motosiklet çaldıktan sonra saç tıraş şeklinden tespit edilerek yakalanan zanlının, "Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.

Engellinin motosikletini çalıp

21 Haziran 2018 09:11

Aklım hala yapmadıklarımda ama yapacağım" demesi dikkat çekti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Abdulkadir C. (30) apartman girişine bırakılan engelli Melahat Tosun’a ait motosikleti gördü. Zanlı, güvenlik kamerasını fark edince, yüzünü gizlemek için başına motosiklet kaskı takıp içeri girdi. Güvenlik kamerasının yönünü değiştiren Abdulkadir C. motosikleti alıp kaçtı.


Bir gün sonra, aynı mahallede başka bir motosikleti gören şahıs, aynı yöntemle hırsızlık yaptı. Motosikletin direksiyon kilidini kıran Abdulkadir C. kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, zanlının saç tıraşı şeklini belirleyip civarda çalışma başlattı.


Hırsızlık ve uyuşturucu kullanma suçundan çok sayıda sabıkası bulunan Abdulkadir C. kısa sürede yakalandı. Emniyete götürülen zanlı sorgusunda, uyuşturucunun etkisinde olduğunu ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Abdulkadir C. "Yarışmacı arkadaşlara başarıları diliyorum, aklım hala yapmadıklarımda ama yapacağım" dedi.




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