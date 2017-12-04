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04 Aralık 2017 12:29

Engelsiz SEYMER açıldı

Seyhan Belediyesi Meslek Edindirme Merkezlerinden “Engelsiz SEYMER” İstiklal Metro İstasyonu civarında açıldı.

Engelsiz SEYMER açıldı

04 Aralık 2017 12:29


Açılışı Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşi Nuray Karalar ile birlikle yaptı. Engelsiz yaşam için daha çok işler yapacaklarını söyleyen Başkan Karalar, yapılan bu işlerden mutluluk duyduğunu söyledi. Karalar, “Adana engelli sayısında önde gelen illerden bir tanesi. Bizde engelleri kaldırmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlk önce belediyeden başladık. Her yıl 200 akülü araç dağıttık. Bugünde “Engelsiz SEYMER”i açacağız. Adana’da 30 bin metrekare arsasını engelsiz yaşam için gözünü kırpmadan veren bir belediyeyiz. Bunlar tabi Adana’da pek olmayan şeyler. Şimdide ‘Engelsiz SEYMER’i açacağız. İnanın sizin yaşamınızı, sosyal yaşantıya katılmanızı sağlamak için daha çok işler yapacağız. Ben bu yapılan işlerden büyük mutluluk duyuyorum” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından “Engelsiz SEYMER”in açılışı gerçekleştirildi. Merkezde ilk aşamada el sanatları eğitimi verilecek. Talep olması halinde farklı kurslarda merkezde verilmeye başlanacak.




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