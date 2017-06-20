Engelsiz yüzme havuzunde sezon açıldı

Hayal Park’ın bitişiğindeki alanda yapılan ilk ve tek ücretsiz ‘Engelsiz Yüzme Havuzu’ yaz ayının gelmesiyle birlikte sezonu açtı. Uzman eğitmenler eşliğinde hizmet veren Engelsiz Yüzme Havuzu’ndan engelli çocuklar, gençler ve yetişkinler yararlanmaya başladı. Engelli çocukların aileleri, sunulan bu imkanın çok özel olduğunu ifade ederek, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e ve ekibine teşekkür etti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, sadece yaz aylarında hizmet veren Engelsiz Yüzme Havuzu’nun kış aylarında da hizmete gireceğini müjdeleyerek, “Engelsiz Yüzme Havuzumuzda sadece eğlenme yok, spor var, sosyal açıdan gelişme var, toplumla iç içe olma var. Engelli kardeşlerimiz için ne yapılsa azdır. Engelsiz hayat sözü Çukurova’da bir slogan olarak kalmadı” dedi. İlçeyi engelsiz kent standartlarının üzerine çıkarmak için birçok radikal karar aldıklarını ve uygulamalarına başladıklarını belirten Çetin, " Engellilere dönük duyarlılığımızı ve farkındalığımızı daha da artırmalıyız” diye konuştu.

Çukurova Belediyesi’nce yaptırılan havuzdan ücretsiz olarak çocuk, genç ve yetişkin tüm engelliler yararlanabiliyor. Havuzun girişinde engellilere özel asansör sistemi, havuz içinde basınçlı su hava veren ve fizik tedavi olanağı sunan, kaymayı engelleyen özel sistem bulunuyor.