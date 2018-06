Meydanları dolduran milyonları görmezden gelip benim seçmenimi hakaretlerle aşağılıyorlar. Son 16 yılda bizimle birlikte 12 kez seçimlere girdiler,12’sinde de yenildiler ama yine de ders almadılar, bu milleti tanıyamadılar. Yaşadıkları onca hezimete rağmen hatalarından ders almadılar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Adana’da düzenlediği mitingde yaptığı konuşmasına “Tarımın, sanayinin, ticaretin şehri Adana. Bereketli torakların şehri Adana. Şairlerin, ozanların, yazarların şehri Adana. Gözünü kırpmadan şehadete koşanların şehri Adana. Samimiyetinden, muhabbetinden dolayı teşekkür ediyorum Adana. Çiftçilerimizi, sanayicilerimizi, esnafımızı, vatandaşımızı bu meydandan selamlıyorum” diyerek başladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı şehitlerini yadedip, gazilere şükranlarını sunan Erdoğan, meydanda biriken kalabalıktan duyduğu memnuniyeti de, “Bu meydan bana Adana’nın kararlılığını gösteriyor, 24 Haziran’da tarih yazacağını söylüyor” diyerek dile getirdi.

MHP ile ittifak içinde seçime girdiklerini hatırlatan Erdoğan yanında Rahmetli Yazıcıoğlu’nun emaneti Alperenlerin de olduğunu söyledi. Erdoğan, "Size Yenikapı’dan 1 milyon 300 bin selam getirdim. Adana’ya bize ikinci bayramı yaşatan milyonlarca İstanbullunun selamını getirdim, Samsun’un, Eskişehir’in, Ordu, Trabzon, Niğde’nin kucak dolusu selamını getirdim. Biraz önce Van’daydım. Van’ın selamını getirdim.

Türkiye’nin her tarafını karış karış dolaşıyoruz, ben dolaşıyorum, başbakanımız dolaşıyor, hanım kardeşlerimiz dolaşıyor. Girilmedik kapı bırakmayacağız, sadece seçim dönemlerinde değil 12 ay 4 mevsim vatandaşımızı kucaklıyoruz. Adana’ya bu 6. gelişim. Sorun bakalım Bay Kemal’e Bay İnce’ye kaç kere gelmiş Adana’ya. Bizde dert var dert. Aşk var aşk. Biz size sevdalıyız. Aşk ile çalışan yorulmaz. Milletine sevdalı olan yorulmaz. Ülkesini gerçekten seven yorulmaz. Adana’nın mert çalışkan insanını seven asla yorulmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen önce burada bir söz verdiğini hatırlatan Erdoğan şöyle devam etti:

"Adana’daki tüm yatırımların hizmetlerin takipçisi olacağım demiştim. Hiçbir proje yarım kalmayacak demiştim. Adana’ya olan sevdamız Cumhurbaşkanlığı döneminde daha da artacak demiştik. Tüm sözlerimizi Allah bize gerçekleştirmeyi nasip etti. Koştuk, koşturduk, yeri geldi uykumuzdan, olduk, ailemizden feragat ettik ama sözlerimizi yerine getirdik. 16 yılda Adana’ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Öyle laf değil, Halep oradaysa arşın Adana’da. Peki Bay Kemal, Bay Muharrem ne diyecek. Ne yaptık diyecek. Bu iş ustalık ister. 8 bin 72 adet yeni derslik inşa ettik. Evlatlarımızın iyi eğitim alması için. Marifet iltifata tabidir. Zerre hizmeti olmayan bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede yol alacağız. Gadasını aldıklarım güçlü Türkiye için sizinle birlikte olmaya geldik."

Önümüzdeki 2 yıl içinde Adana, Karaisalı, Sarıçam’da 6 bin 252 kişilik yeni yurt binası inşa edeceklerini, 33 bin kişilik stadyumu yakında bitireceklerini eski Adana stadı yerinde 46 bin 316 metrekarelik millet bahçesini kazandıracaklarını anlatan Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza 4,5 katrilyon lira destek verdik. TOKİ kanalı ile Adana’da 16 yılda 17 bin 94 konutu hayata geçirdik. Adana’ya 1550 yataklı şehir pastanesini yaptık mı? Peki Bay Kemal ne yaptı. Hadi onu da bir görelim. Görelim ki CHP’ye gönül veren kardeşlerime de söyleyin, SSK’nın genel müdürü iken neler yapmış bilsinler. Hatırlayın o günleri bir koğuşta 8 kişi yatıyordu, tuvalete aman Allah’ım rezillik, girilmezdi. Şimdi Şehir Hastanesi öyle mi? Allah’ıma hamdediyorum bize bugünleri gösterdi. Bay Kemal, Bay Muharrem size tavsiye ediyorum, sıkıntınız olduğunda doğru buraya. 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 300 yataklı Seyhan Uygulama Hastanesi Adana’ya yaptığımız diğer önemli sağlık merkezleridir. Kanuni ne diyor, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda can. Bunlara 3 koyun var kaybeder gelirler. Seyhan, Yüreğir ve Karataş’ın içinde olduğu 11 adet sağlık tesisi projesi ihale aşamasında. Bay Muharrem ne gerek var diyor, benim Adanalı kardeşlerime çok görüyor, lüks görüyor. Tetikçilik yapan yayın organlarının yaptığı yalan haber üzerinden şehir hastanelerimizi karalıyorlar. Fakat benim Adanalı kardeşlerim şehir hastanelerinin kıymetini konforunu çok iyi biliyor. 13 yeni yol projesinin tamamını önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Adana Mersin Demiryolunu yeniledik seyahat süresini yarı yarıya indirdik. 4 hatlı demiryolu haline getiriyoruz. Adayların biri çıkmış diyor ki yüksek hızlı tren Sivas’a ne gerek var diyor, göçü hızlandırırmış. Bunlar hala benim milletimi kağnı ile taşıyacaklar, kağnı döneminde kalmışlar, bunlarda modern bir dünya yok. Batılı modern dünyada yaşasın, benim vatandaşım kağnıda kalsın istiyorlar. Bunlara sorarsan Çukurova Havalimanı gereksin. Siz yıkım ekibisiniz, biz yapım ekibiyiz. Kusura bakmayın benim Adanalım size bu imkanı vermez, gadasını aldıklarım 24 Haziran’da tokadını atar.

Gaziantep-Osmaniye, Adana-Mersin hızlı trenini 2 yıla kadar tamamlıyoruz. Yaklaşık maliyeti 1,2 trilyon olan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatı devam ediyor, yakında bitiriyoruz. İrili ufaklı 11 baraj yaptık. 6 barajın da ihale çalışmaları sürüyor. Çukurova dünyanın sayılı tarım alanlarından biri. Pek çok projeyi hayata geçirdik. Son 16 yılda 800 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Devam eden projelerle 633 bin dekar alanı daha sulamaya açacağız. Çiftçilere 3,5 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ki çiftçi ağlıyor diyor. 4,5 milyar dekarlık alanı olan Çukurova’yı sit alanı olarak korumaya aldık. Sadece tarımsal üretim yapılacak. Adanalı işverenlerimize 2,1 trilyon lira teşvik verdik. Adana’daki 3 organize sanayi bölgesinde 34 bin 550 kişiyi çalıştırıyoruz. Adana’yı sadece tarımda değil, sanayi ile de şaha kaldıracağız. Bunun için önümüzdeki süreçte tarihi bir adım atıyoruz. Ülkemizin 5 bölgesinde mega sanayi bölgesi kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye’ye sanayi ve üretimde sınıf atlatmayı planlıyoruz. Bunlardan birini de Ceyhan enerji ihtisas bölgesi olarak Adana’da açacağız. Enerji ve sanayide Adana böylece şaha kalkacak. Vakit, üretim, bolluk, bereket vakti diyoruz."

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sandığın rengi belli olunca hemen çamura yatmaya başlıyorlar, hile olacak hurda olacak diye milletin iradesini yok saymaya başlıyorlar. Meydanları dolduran milyonları görmezden gelip benim seçmenimi hakaretlerle aşağılıyorlar. Mızıkçılık yapıyorlar. Benim vatandaşıma, seçmenine burada edebimin el vermeyeceği laflar söylüyorlar. Miting meydanımıza koşan insanlarımıza olmadık hakaretler yağdırıyorlar. Kendilerine çeki düzen vermek yerine bu millete makarnacı, bidon kafalı, mülteci diyerek benim Adanalı kardeşimi aşağılıyorlar. Çanakkale’de şehadete koşan bu milletin bağımsızlık duygusunu göremediler, anlayamadılar. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşadım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Son 16 yılda bizimle birlikte 12 kez seçimlere girdiler, 12 kez asla gerçekleşmeyecek hayallere kapıldılar, 12 sinde de yenildiler ama yine de ders almadılar, bu milleti tanıyamadılar. Yaşadıkları onca hezimete rağmen hatalarından ders almadılar. "