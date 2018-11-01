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Ertuğrul Gazi Kapalı Spor Salonu ve Yüzme Havuzu açılışa hazır

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan kapalı spor salonu ve yüzme havuzu inşaatı tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan kapalı spor salonu ve yüzme havuzu inşaatı tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi.


Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu içerisinde bulunan bowling salonunun gençlerin yeni buluşma noktası olacağını belirterek, ''Yüreğir'e 22 adet spor kompleksi kazandırdık. Gençlerimiz buralardan faydalanıyorlar. Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora yönlendirerek onları kötü alışkanlıklardan ve kötü niyetli kişilerden uzak tutacağımızı düşünüyorum. Burada hizmete açılacak olan bowling salonundan bütün gençlerimiz ücretsiz faydalanacak'' dedi.


Yapılan tesisisin uzun yıllar Adana halkına hizmet vereceğini söyleyen Çelikcan, “Ertuğrul Gazi Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'ni yakında hizmete açacağız. Yılın 12 ayı hizmet verecek spor kompleksimizin içerisinde kapalı yüzme havuzu, voleybol, basketbol sahası, fitness salonu, bowling salonu, masa tenisi alanı, kafeterya ve büfe, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış duş ve soyunma odaları, kütüphane yer alıyor. Yüreğir'deki bütün okullar beden eğitimi derslerinde yüzme havuzlarımızı kullanabilecek, çocuklarımız burada uzman eğitmenlerden yüzme kursu alacaklar” diye konuştu.


Göreve geldiği günden bu yana Yüreğir'in kalkınması ve gelişmesi için çalıştıklarını belirten Başkan Çelikcan, ilçeye çok önemli eserler kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını, kimsenin hayal bile edemediği kalıcı eserleri ve hizmetleri Yüreğir'e kazandırdıklarını söyledi.

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