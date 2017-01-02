Eşi ayrılmak isteyince oğlunu rehin aldı

Adana’da eşi ayrılmak isteyen bir koca, 10 yaşındaki oğlunu rehin aldı.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, emekli Ecevit Y.’nin eşi Neslihan Y., bir süredir anlaşamadığı eşinden boşanmak istediğini söyleyerek 6 ay önce evden ayrıldı. Ecevit Y. konuşup ikna ederek, eşinin eve dönmesini sağladı. Ancak bir süre sonra Neslihan Y., eşiyle anlaşmayarak yine evini terk etti. Eşiyle konuşan Ecevit Y., bu sefer ikna edemedi. Bunun üzerine 10 yaşındaki oğlu F.Y.’yi rehin alan Ecevit Y., eline de silah alarak evinin balkonuna çıkıp eşini aradı. Ecevit Y., eve dönmemesi durumunda çocuğuna zarar vereceğini söyledi. Bunun üzerine Neslihan Y. polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı ancak Ecevit Y. ikna olmayarak eşinin eve gelmesini istedi. Polis bu durumu eşine bildirdi. Bir taraftan da polis kocayı ikna etmeye çalıştı. Ancak koca eşinin gelmemesi halinde çocuğu da kendisini de öldüreceğini belirtti. Polis kocaya eşini getirme sözü verdi. Daha sonra olay yerine müzakereci polisler de geldi. Ayrıca herhangi bir çatışmaya karşılık terörle mücadele ve özel harekat polisleri de olay yerine geldi. Müzakereci polis kocanın olduğu kata çıkıp onunla bir süre konuştu. Müzakereci polis önce kocayı ikna edip 10 yaşındaki çocuğu kurtardı. Yaklaşık 30 dakika sonra da kocayı ikna ederek eylemini sonlandırdı.

Ecevit Y. polis merkezine götürüldü. Oğlu ise polis otomobilinde bekleyen annesinin yanına götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bütün bu olup bitenleri komşular ise balkondan film izler gibi izledi.