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28 Kasım 2017 09:50

Eşi evi terk eden damat kaynını öldürdü

Adana’da şiddet gördüğü için eşi evi terk eden damat, tartıştığı kayınlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı.

Eşi evi terk eden damat kaynını öldürdü

28 Kasım 2017 09:50


Edinilen bilgiye göre, olay dün Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Maşallah Kaya (30) yaklaşık 8 yıl önce Pınar Kaya ile evlendi. Bu evlilikten çiftin çocukları da oldu. Ancak Pınar Kaya, eşinin şiddet uyguladığını ve çok kıskanç olduğunu ileri sürerek bir süre önce babasının evine gitti. Bu nedenle damat Maşallah Kaya ile genç kadının erkek kardeşleri Fatih Durdu (21) ve Yasin Durdu ile problem çıktı. Maşallah Kaya, kayınbabasının evine giderek eşini almak istedi ancak genç kadın gitmek istemeyince Kaya ile kayınları arasında tartışma çıktı. Kavga eden taraflar mahallelinin araya girmesiyle ayrıldı. Maşallah Kaya olay yerinden ayrıldı. Dün akşam üzeri de Maşallah Kaya, babası Ahmet (57), ağabeyi Hamza (32) ve kardeşi Ferhat Kaya (28) ile birlikte tekrar eşini almak için eve geldi. Ancak yine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce bu kez Maşallah Kaya tabancasını çekip iki kaynını da sokak ortasında vurdu. Yasin hayatını kaybederken, Fatih Durdu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olaydan hemen sonra ise polis yaptığı operasyonla damat, babası ve kardeşlerini gözaltına aldı. Zanlıların sorgusu emniyette devam ediyor. Fatih Durdu’nun ise Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.




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