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30 Haziran 2017 13:11

Eşi terk edince ölmek istedi

Adana’da eşi kendisini terk eden bir kişi, 155’i arayıp intihar edeceğini söyleyerek bir inşaatın damına çıktı.

Eşi terk edince ölmek istedi

30 Haziran 2017 13:11

1 saatlik ikna çabasının ardından polis, şahsı telefonla eşiyle konuşmasından fırsat bularak kurtardı


Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan Cebe sabah saatlerinde 155 polis imdat hattını arayarak, "Eşim beni terk etti ben de canıma kıyacağım" diyerek telefonu kapattı. Polis şahsı bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada şahıs polisi tekrar arayarak Çınarlı Mahallesi’nde bir inşaatın 4. katına çıktığını söyledi. Polis olay yerine gitti. Sağlık ve Can-Kur ekipleri de olay yerine gelerek önlemlerini aldı. Hakan Cebe’yi polis ikna etmeye çalıştı ancak şahıs elindeki şişeyi kırarak parçasını boğazına dayayıp kendini öldürmekle tehdit etti. Polis yaklaşık bir saat ikna etmek için çaba harcadı. Şahıs ikna olmayınca olay yerine bir psikolog çağrıldı. Bu arada şahıs telefonda konuştuğu bir kişiye, "Ben kendimi öldüreceğim bugün öleceğim diyorum sen bana dükkana gel diyorsun" diye bağırdı. Bir süre sonra olay yerine Hakan Cebe’nin bir arkadaşı gelerek eşini telefonla arayıp telefonu Hakan Cebe’ye götürdü. Cebe arkasını dönüp telefonla konuşurken bir polis onun dalgınlığından faydalanıp koşarak şahsı yakalayıp sarktığı yerden dama çekti. Diğer polisler de olay yerine gelip Cebe’yi atlamadan kurtardı. Eşini çok sevdiğini söyleyen Cebe gözyaşlarını tutamadı.


Öte yandan, Cebe intihar girişiminde bulunurken inşaat işçileri ise çalışmaya devam etti. Meraklı vatandaşlar da yine bu anları saniye saniye cep telefonlarıyla görüntüledi.




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