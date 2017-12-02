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02 Aralık 2017 12:20

Eşini 9 yerinden bıçaklayan zanlı yakalandı

Adana’da boşanma davası süren eşini eve dönmediği için 9 yerinden bıçakladığı iddia edilen şahıs yakalandı.

Eşini 9 yerinden bıçaklayan zanlı yakalandı

02 Aralık 2017 12:20


Olay, 26 Kasım Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, Dilek T. Seyhan ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada boşanma davası devam eden eşi Serkan T. tarafından 9 yerinden bıçakladı. Serkan T. daha sonra sırra kadem bastı.


Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Dilek T, evlendiklerinin ilk haftasından bu yana alkol ve uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kocası tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürerek "Yakalayın bu adamı, ölmek istemiyorum" diye isyan etti.


Polisin titiz çalışması sonucunda dün akşam gözaltına alınan Serkan T., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.




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