Eşini 9 yerinden bıçaklayan zanlı yakalandı

Olay, 26 Kasım Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre, Dilek T. Seyhan ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada boşanma davası devam eden eşi Serkan T. tarafından 9 yerinden bıçakladı. Serkan T. daha sonra sırra kadem bastı.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Dilek T, evlendiklerinin ilk haftasından bu yana alkol ve uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kocası tarafından şiddete maruz kaldığını öne sürerek "Yakalayın bu adamı, ölmek istemiyorum" diye isyan etti.

Polisin titiz çalışması sonucunda dün akşam gözaltına alınan Serkan T., emniyetteki sorgusunun ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.