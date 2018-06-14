Eşini motosikletten düşürüp, 5 yerinden bıçakladı

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ülkelerindeki iç savaştan kaçıp Adana’ya gelen Abu Oday (56) burada ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Bir süre sonra Oday, kızı Emine Selim’i (20) yine savaştan kaçıp Adana’ya gelen Suriyeli Orhan Dobram (25) ile evlendirdi. 16 yaşında evlenen kız çocuğunun bir yıl sonra Elif ismini verdiği bir kızı dünyaya geldi. Evlendikten bir süre sonra Dobram, eşini dövmeye başladı. Genç kadın ise karakola gidip eşi hakkında şikayetçi olduktan sonra boşanma davası açtı. Eşinden boşanmak istemeyen Dobram ise olay günü yaşadıkları evin sokağında beklemeye başladı. Babasıyla birlikte alışverişe gitmek için 3 tekerli elektrikli motosiklete binen eşini gören koca, motosikletin peşinden koştu. Seyir halindeki araçtan eşini yere düşüren Dobram, bıçakla eşini 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Ne olduğunu anlamayan baba ise kanlar içindeki kızının başında feryat etti. Çevredeki vatandaşlar 112’yi aradı. Ağır yaralanan genç kadın, Adana Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

Saldırgan koca ise polis tarafından kısa sürede yakalandı. Bu sırada baba, torunu Elif ile birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.