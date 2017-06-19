Kocanın ifade verdiği sırada, "Pişmanım, eşimi çok seviyordum" diyerek gözyaşı döktüğü öğrenildi.

Olay, 17 Haziran günü Seyhan ilçesi Bey Mahallesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı 16100. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir tavukçuluk firmasında eşiyle birlikte çalışan Ümit K. (32), eşinin dışarı gezmeye çok gittiği için kendisini aldattığını düşündü. Dün eşi Aynur K. (30) yine gezmeye gitmek isteyince çift arasında tartışma çıktı. Ümit K. gezmeye gitmesine izin vermediğini söyledi. Ancak Aynur K. buna karşı çıkınca, Ümit K. silahını çekerek çocuğunun yanında eşini vurup kaçtı. Silah seslerini duyan akrabaları olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulansla Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ümit K. ise Akkapı Mahallesi’nde yakalandı. Aynur K.’nin cenazesi bugün toprağa verildi.

Ümit K.’nin, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde, eşi çok gezmeye gittiği için kendisini aldattığından şüphelendiğini, bu nedenle tartıştıkları sırada sinirlerine hakim olamayarak vurduğunu belirterek, "Çok pişmanım, eşimi çok seviyordum" diye ağladığı öğrenildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, pişman olduğunu söyledi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan Ümit K. tutuklandı.

Zanlının 6 yaşındaki oğlu A.K.’nin annesi mezara, babası ise cezaevine gitti.