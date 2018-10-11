Eşinin eve dönmesi için kendini bıçaklayıp gasp süsü verdi

Adana'da bir adamın kendisini bir hafta önce terk eden eşinin eve dönmesi için kendini 3 yerinden bıçaklayıp 300 lirasının alındığını söyleyerek olaya gasp süsü verdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hikmet Ö.'nün (63) eşi Nazlı Ö. (57) bir hafta önce evi terk etti. Hikmet Ö., geçtiğimiz günlerde polisi arayarak "Beni bağlayıp bıçaklayarak 300 liramı aldılar" diye ihbarda bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri bildirilen adrese gitti. Hikmet Ö.'nun 3 yerinden bıçaklandığı ancak yarasının hafif olduğu tespit edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hikmet Ö.'yü hastaneye kaldırdı. Apartmanın giriş çıkışları ve apartmana çıkan yollardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Hikmet Ö.'nün gasp edildiğini söylediği saatlerde apartmana kimsenin girip çıkmadığını tespit etti. Hastanedeki tedavisi sonrası polisin sorguya aldığı Hikmet Ö.'nün psikolojisi bozuk olduğu için kendi kendini bıçaklayıp gasp edildiği yalanını uydurduğunu söylediği öğrenildi. Polis Hikmet Ö.'nün oğlu ile yaptığı görüşmede de annesinin evi terk ettiğini, babasının onun tekrar eve gelmesi için bunu yaptığını, daha önce de annesinin evi terk ettiği dönemlerde babasının buna benzer şeyler yaptığını söylediği ileri sürüldü. Bunun üzerine ekipler, Hikmet Ö.'ye idari para cezası kesti.