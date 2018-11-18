Eşinin öldürdüğü 15 aylık bebeğini gözyaşları içinde aldı

Adana'da bir kişi, eşi tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 15 aylık kızının cenazesini morgdan gözyaşları arasında aldı

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde önceki gece yaşandı. İddiaya göre Aysel Y. (23) bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrılarak, daha önce iki kez evlilik geçiren 6 çocuk babası otomobil lastikçisi İlhami Korkmaz (48) ile iki yıl önce dini nikahla evlendi.

Çiftin bu beraberliklerinden 1'i kız 2 çocukları dünyaya geldi. 15 aylık kızları Emine'den sonra yaklaşık 20 gün önce de İlhami adını verdikleri erkek bebek dünyaya getiren Aysel Y. ile İlhami Korkmaz arasında son zamanlarda yaşanan geçimsizlik had safhaya ulaştı. İlhami Korkmaz'ın kendisiyle ilgilenmediğini ve ikinci eşiyle görüştüğünü ileri süren Aysel Y. önceki gece 15 aylık kızı Emine'yi feci şekilde dövdü.

Kızının sesinin kesildiğini ve hareket etmediğini gören Aysel Y., hemen İlhami Korkmaz'ı aradı. Eve gelen Korkmaz, 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Emine'nin öldüğünü belirledi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından bebek, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri baba İlhami Korkmaz'ın ifadesine başvururken, daha öncede basit yaralama suçundan aranması olan anne Aysel Y.'yi gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından emniyete götürülen Aysel Y., “Neden bebeğinizi öldürdünüz?” sorusuna “Evet öldürdüm işte ne var? Allah kocamın belasını versin" dedi.

Kimlikte Emine olan ve aile tarafından Pınar olarak çağrılan kız bebeğin otopsisi yapıldı. Kızının cesedini otopsinin ardından almak üzere baba İlhamı Korkmaz adli tıp kurumuna geldi. Baba, morg önünde gözyaşlarını tutamayarak uzun süre ağladı. Bir süre sonra da cenazeyi morgdan alan baba, burada da küçük bir cenaze torbasına konulan bebeğini görünce yine gözyaşlarına boğuldu. Kız bebek, toprağa verilmek üzere Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Bu arada 20 günlük İlhami bebek ise Sevgi Evleri'ne götürülerek devlet koruması altına alındı. Annenin ise öğleden sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.