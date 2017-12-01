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01 Aralık 2017 01:07

Eşinin sevgilisi tarafından darp edildi, sonra eşi tarafından öldürüldü

Adana’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisi tarafından önce darp edilirken sonra eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Eşinin sevgilisi tarafından darp edildi, sonra eşi tarafından öldürüldü

01 Aralık 2017 01:07


Olay, Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77052 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Seviner (41) arkadaşı Özer A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi Tuğba Seviner’in (32) yanına geldi. İki çift arasında çıkan tartışma sonrasında Tuğba Seviner’in yanında bulunan Sevgilisi Ali K. (29), Uğur Seviner’i darp etmeye başladı. Kavganın daha da büyümesiyle Tuğba Seviner boşanma aşamasındaki eşi Uğur Seviner’i boğazından 3 kere bıçakladı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan Uğur Seviner’i Adana Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesine kaldırırken yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Tuğba Seviner ve sevgilisi Ali K.’yı yakaladı. Yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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