Eski Bakan Sarı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı

Hükümet'in Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, AK Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığını açıkladı.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, AK Parti Adana İl Başkanlığına gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylık başvurusunu yaptı. Sarı, başvuru sonrası yaptığı açıklamada, AK Parti harekatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde halkın bağrından çıkan bir harekat olduğunu belirterek, "AK Parti 2002 yılından bu yana kazandığı seçim ve referandumlarla vesayet odaklarına ve karanlık güçlere fırsat vermemesiyle bu harekat milleti temsil etmekle kalmamış, yerelden evrensele dünyanın vicdanı olmuştur" dedi.

2019 mahalli idareler seçiminde yeni bir destan yazacaklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"İnancına, siyasi görüşüne, etnik kökenine bakmadan devletimizin vatandaşı olan her insanımıza eşit davranacağız. Hakkı ve hakikati gözeteceğiz. İçinizden çıkan biri olarak Adana'ya hizmet etmek bizim için bir şereftir. Biz insanların geleceğine ufuk çizecek olanın şehirler olduğunu çok iyi biliyoruz. Eğer doğru bir dönüşüm sağlayamazsak sadece şehirler değil, geleceğimizi de kaybederiz. Geleceğini kaybeden şehirlerinde medeniyet iddiası olamaz."

Sarı, bir yüksek mimar olarak büyükşehir belediye başkanı olmak için ehil olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Adana'nın sorunlarını biliyorum. Çözümlerin noktasında da çok çalışmamız gerektiğini biliyorum. Çalışmaktan başarı yakalanmaz. Ama sadece çalışmakla da olmaz. Buna samimiyetin de eklenmesi gerektiğine inanıyorum. AK Parti'nin bu kutsal yürüyüşünde bir nefer olarak ben sizlerle yol arkadaşı, dava arkadaşı, mücadele arkadaşı olmak istiyorum" diye konuştu.

Sarı, Adana'da artık iktidar ile yerel belediyeciliğin gücünü birleştirmenin vaktinin geldiğini sözlerine ekledi.

Sarı'nın aday adaylık açıklamasına yüzlerce partili destek verdi. Bazı vatandaşlar Sarı'nın açıklamasını sosyal medyadan canlı yayınladı.